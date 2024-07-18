Депутат Рады унизила Зеленского подписью к его встрече с Залужным
Депутат Рады Безуглая раскритиковала Зеленского фразой про потерю Урожайного
Депутат Рады Марьяна Безуглая оставила унизительную для Владимира Зеленского подпись к фотографии его встречи с новым послом Украины в Великобритании, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. Парламентарий разместила фото в своём телеграм-канале.
Публикация в телеграме Марьяны Безуглой о встрече Зеленского и Залужного. Фото © Telegram / Марьяна Безуглая
"Ну, за Урожайное", — написала она.
Напомним, что ранее ВС РФ освободили населённый пункт Урожайное, но ВСУ всячески это отрицали. Когда же скрывать правду стало невозможно, командование украинских войск бегло отметило, что "силы отошли на иные позиции".
Безуглая известна своей критикой руководства ВСУ и Минобороны Украины. В частности, недавно она заявила, что министр обороны Незалежной Рустем Умеров не в состоянии контролировать ВС страны. Главкома ВСУ Александра Сырского депутат обвинила в том, что он не верит в победу и согласен на капитуляцию. В итоге Безуглая договорилась до того, что её сначала сняли с поста главы подкомитета нацбезопасности, а затем и вовсе добавили в базу сайта "Миротворец". А накануне стало известно, что она вышла из пропрезидентской партии "Слуга народа".
Telegram / Zelenskiy / Official