Депутат Рады унизила Зеленского подписью к его встрече с Залужным

Депутат Рады Марьяна Безуглая оставила унизительную для Владимира Зеленского подпись к фотографии его встречи с новым послом Украины в Великобритании, экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. Парламентарий разместила фото в своём телеграм-канале.

Публикация в телеграме Марьяны Безуглой о встрече Зеленского и Залужного. Фото © Telegram / Марьяна Безуглая

"Ну, за Урожайное", — написала она.