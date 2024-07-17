Нардеп Безуглая вышла из партии Зеленского после критики ВСУ

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, которая часто подвергает критике руководство Вооружённых сил страны, приняла решение покинуть партию Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщил её коллега по Раде Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале.

Позднее он уточнил, что Безуглая не потеряет свою должность в Раде, оставшись внефракционным парламентарием, поскольку она была избрана в парламент Украины по мажоритарному округу.