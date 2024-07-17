Нардеп Безуглая вышла из партии Зеленского после критики ВСУ
Нардеп Гончаренко*: Марьяна Безуглая покинула партию "Слуга народа"
Марьяна Безуглая. Фото © ТАСС / Zuma
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, которая часто подвергает критике руководство Вооружённых сил страны, приняла решение покинуть партию Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом сообщил её коллега по Раде Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале.
"Безуглая вышла из "Слуги народа", — констатировал Гончаренко*.
Позднее он уточнил, что Безуглая не потеряет свою должность в Раде, оставшись внефракционным парламентарием, поскольку она была избрана в парламент Украины по мажоритарному округу.
Судя по высказываниям Марьяны Безуглой, она давно и крайне недовольна руководством ВСУ. В частности, её критике подверглись министр обороны Украины Рустем Умеров, который, по её мнению, не в состоянии контролировать ВС страны, а также главком Александр Сырский, которого она обвиняет в том, что он не верит в победу и согласен на капитуляцию. В итоге Безуглая договорилась до того, что её сначала сняли с поста главы подкомитета нацбезопасности, а затем и вовсе добавили в базу сайта "Миротворец".
* Внесён в список террористов и экстремистов.