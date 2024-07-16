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16 июля, 11:49

Безуглую внесли в базу "Миротворца" за подрывную деятельность против ВСУ в интересах РФ

На украинском сайте "Миротворец" появился профайл нардепа Безуглой

Нардеп Украины Марьяна Безуглая. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Марьяна Безуглая

Нардеп Украины Марьяна Безуглая. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Марьяна Безуглая

Нардепа Украины Марьяну Безуглую добавили в базу сайта "Миротворец". Её профайл появился на сайте.

"Осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию Вооружённых Сил Украины. Препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины", — говорится в описании.

На украинском сайте "Миротворец" появился профайл нардепа Безуглой. Скриншот © "Миротворец"

На украинском сайте "Миротворец" появился профайл нардепа Безуглой. Скриншот © "Миротворец"

Также руководство сайта вменяет парламентарию осознанные попытки расколоть гражданское общество Незалежной, распространение информации, содержащей гостайну и якобы использовавшейся Российское Федерацией для достижения стратегических целей в рамках специальной военной операции. Администрация "Миротворца" пришла к выводу, что Безуглая целенаправленно и системно вела подрывную деятельность в интересах России против руководства ВСУ с 2022 по 2024 годы.

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Напомним, что за последнее время Безуглая действительно неоднократно публично критиковала руководство ВСУ. Так, она заявила, что министр обороны Незалежной Рустем Умеров не контролирует ситуацию в украинских войсках. А ещё она обвинила главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского в том, что тот не верит в победу над армией России, готов капитулировать, а его деятельность на постоянной основе подрывает боеспособность ВСУ. После этих заявлений участники Оборонного комитета Верховной рады приняли решение освободить Безуглую от должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.

Юрий Лысенко
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