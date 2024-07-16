Безуглую внесли в базу "Миротворца" за подрывную деятельность против ВСУ в интересах РФ
На украинском сайте "Миротворец" появился профайл нардепа Безуглой
Нардеп Украины Марьяна Безуглая. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Марьяна Безуглая
Нардепа Украины Марьяну Безуглую добавили в базу сайта "Миротворец". Её профайл появился на сайте.
"Осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию Вооружённых Сил Украины. Препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины", — говорится в описании.
На украинском сайте "Миротворец" появился профайл нардепа Безуглой. Скриншот © "Миротворец"
Также руководство сайта вменяет парламентарию осознанные попытки расколоть гражданское общество Незалежной, распространение информации, содержащей гостайну и якобы использовавшейся Российское Федерацией для достижения стратегических целей в рамках специальной военной операции. Администрация "Миротворца" пришла к выводу, что Безуглая целенаправленно и системно вела подрывную деятельность в интересах России против руководства ВСУ с 2022 по 2024 годы.
Напомним, что за последнее время Безуглая действительно неоднократно публично критиковала руководство ВСУ. Так, она заявила, что министр обороны Незалежной Рустем Умеров не контролирует ситуацию в украинских войсках. А ещё она обвинила главкома Вооружённых сил Украины Александра Сырского в том, что тот не верит в победу над армией России, готов капитулировать, а его деятельность на постоянной основе подрывает боеспособность ВСУ. После этих заявлений участники Оборонного комитета Верховной рады приняли решение освободить Безуглую от должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля.