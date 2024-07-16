Безуглую внесли в базу "Миротворца" за подрывную деятельность против ВСУ в интересах РФ

"Осознанные публичные действия, направленные на дискредитацию органов государственной власти и управления Украины. Осознанные действия, направленные на дискредитацию и деморализацию Вооружённых Сил Украины. Препятствование законной деятельности Вооружённых сил Украины", — говорится в описании.

Также руководство сайта вменяет парламентарию осознанные попытки расколоть гражданское общество Незалежной, распространение информации, содержащей гостайну и якобы использовавшейся Российское Федерацией для достижения стратегических целей в рамках специальной военной операции. Администрация "Миротворца" пришла к выводу, что Безуглая целенаправленно и системно вела подрывную деятельность в интересах России против руководства ВСУ с 2022 по 2024 годы.