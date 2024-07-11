В Раде пожаловались на катастрофу с ремонтом подбитых западных систем ПВО
Безуглая: Некоторые образцы западных ПВО, переданных ВСУ, вышли из строя
Ряд образцов западных систем противовоздушной обороны, которые были переданы в распоряжение ВСУ, вышли из строя из-за невозможности их обслуживания на Украине. Об этом в личном телеграм-канале сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая.
"Ситуация с ремонтами ужасная, некоторые образцы западной техники уже все неисправны", — говорится в посте парламентария.
По словам Безуглой, технику отдают на ремонт в разные фирмы, причём для ремонта одной машины зачастую снимают необходимые детали с другой, что предсказуемо плачевным образом снижает эффективность количества боеспособных единиц. Кроме того, после таких ремонтных работ вся техника становится в плохом смысле "уникальной" и перестаёт функционировать в течение пары месяцев. Такая тенденция может привести к тому, что Незалежная потеряет большую часть западных средств ПВО к концу текущего года, заключила депутат.
Ранее в рамках документа, принятого в ходе вашингтонского саммита НАТО, Вашингтон объявил о том, что Штаты и союзники взяли на себя обязательство вложить более одного миллиарда долларов в укрепление систем ПВО Украины. Президент США Джо Байден также пообещал, что Незалежная станет приоритетом по отправке средств противовоздушной обороны и в ближайшие месяцы получит пять стратегических и десятки тактических систем ПВО.
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