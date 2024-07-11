Ряд образцов западных систем противовоздушной обороны, которые были переданы в распоряжение ВСУ, вышли из строя из-за невозможности их обслуживания на Украине. Об этом в личном телеграм-канале сообщила депутат Рады Марьяна Безуглая.

По словам Безуглой, технику отдают на ремонт в разные фирмы, причём для ремонта одной машины зачастую снимают необходимые детали с другой, что предсказуемо плачевным образом снижает эффективность количества боеспособных единиц. Кроме того, после таких ремонтных работ вся техника становится в плохом смысле "уникальной" и перестаёт функционировать в течение пары месяцев. Такая тенденция может привести к тому, что Незалежная потеряет большую часть западных средств ПВО к концу текущего года, заключила депутат.