США и партнёры вложат более одного млрд долларов на укрепление ПВО Украины

Вашингтон и его союзники обязуются вложить свыше одного миллиарда долларов в укрепление украинских систем ПВО. Об этом сообщается в заявлении США и участников саммита НАТО, которое было опубликовано в распространённом релизе.

"Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более 50 стран, которая оказывает помощь в области безопасности, а также в Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнёры пообещали более одного миллиарда долларов для поддержки противовоздушной обороны Украины", — сообщается в документе, к которому присоединились лидеры Германии, Италии, Нидерландов и Румынии.

В нём также указано, что НАТО и Украина вместе разрабатывают интегрированную с альянсом архитектуру противовоздушной и противоракетной обороны.