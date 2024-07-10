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9 июля, 23:44

США и партнёры вложат более одного млрд долларов на укрепление ПВО Украины

Вашингтон и его союзники обязуются вложить свыше одного миллиарда долларов в укрепление украинских систем ПВО. Об этом сообщается в заявлении США и участников саммита НАТО, которое было опубликовано в распространённом релизе.

"Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более 50 стран, которая оказывает помощь в области безопасности, а также в Инициативе немедленных действий по противовоздушной обороне, в рамках которой партнёры пообещали более одного миллиарда долларов для поддержки противовоздушной обороны Украины", — сообщается в документе, к которому присоединились лидеры Германии, Италии, Нидерландов и Румынии.

В нём также указано, что НАТО и Украина вместе разрабатывают интегрированную с альянсом архитектуру противовоздушной и противоракетной обороны.

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Ранее в Белом доме раскрыли, чем порадуют Киев на саммите НАТО. Главным же вожделением Украины является одобрение членства в альянсе, но туда Незалежную брать не торопятся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Witanto Gallery

Анатолий Симоненко
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