Байден пообещал Киеву отправлять системы ПВО в приоритетном порядке
Байден пообещал в приоритетном порядке отправить Украине десятки систем ПВО
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Америка и союзники в приоритетном порядке в ближайшие месяцы пришлют пять стратегических, а также десятки тактических систем ПВО Украине. Такое обещание на открытии саммита НАТО в Вашингтоне дал президент США Джо Байден.
"Соединённые Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО", — подтвердил Байден.
По словам главы Белого дома, в 2025 году Киеву также будут отправлены сотни ракет-перехватчиков для ПВО.
Ранее США и участники саммита НАТО пообещали вложить свыше одного миллиарда долларов в укрепление украинских систем ПВО. Также Киев вместе с альянсом разрабатывают интегрированную архитектуру противовоздушной и противоракетной обороны.