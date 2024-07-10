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10 июля, 02:22

Байден пообещал Киеву отправлять системы ПВО в приоритетном порядке

Байден пообещал в приоритетном порядке отправить Украине десятки систем ПВО

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Америка и союзники в приоритетном порядке в ближайшие месяцы пришлют пять стратегических, а также десятки тактических систем ПВО Украине. Такое обещание на открытии саммита НАТО в Вашингтоне дал президент США Джо Байден.

"Соединённые Штаты, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных стратегических систем ПВО", — подтвердил Байден.

По словам главы Белого дома, в 2025 году Киеву также будут отправлены сотни ракет-перехватчиков для ПВО.

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Ранее США и участники саммита НАТО пообещали вложить свыше одного миллиарда долларов в укрепление украинских систем ПВО. Также Киев вместе с альянсом разрабатывают интегрированную архитектуру противовоздушной и противоракетной обороны.

Анатолий Симоненко
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