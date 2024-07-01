"Делают ради галочки": Критикующая главкома ВСУ нардеп накинулась с обвинениями на украинских генералов

Украинские генералы отправляют солдат на самоубийственные задания ради галочки. С таким обвинением выступила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая регулярно критикует главкомов ВСУ.

"Генералы могут приказывать военным чиновникам, военным поварам или другим, не имеющим надлежащей подготовки, попытаться вернуть позиции. Но они знают, что не смогут этого сделать и погибнут. Они делают это просто для того, чтобы поставить нужные галочки", — сказала нардеп в интервью британской газете The Times.

Безуглая добавила, что военные всегда пытаются скрыть, если случается что-то плохое, и давят на тех, кто говорит о реальном положении дел. До этого она же заявляла о катастрофической ситуации с пополнением для ВСУ, что, по её словам, ведёт к сдаче позиций.