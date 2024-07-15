Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 13:54

Рада "уволила" депутата Безуглую, которая критиковала командование ВСУ

Рада сняла депутата Безуглую с поста главы подкомитета нацбезопасности

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Обложка © wikipedia.org

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Обложка © wikipedia.org

Члены Оборонного комитета Верховной рады проголосовали за снятие народного депутата Марьяны Безуглой с поста руководителя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, также её хотели отстранить от должности заместителя главы комитета национальной безопасности Украины, но это решение было заблокировано в Офисе президента (ОП). Об этом сообщила парламентарий Ирина Геращенко.

"Комитет национальной безопасности, обороны и разведки принял решение об снятии Марьяны Безуглой с поста главы подкомитета по демократическому гражданскому контролю. Спасибо всем членам комитета, которые поддержали это решение. Что касается отзыва Безуглой с должности замглавы комитета, то Офис президента блокирует это решение, и оно не будет вынесено в Верховную раду [на голосование]", — написала Геращенко в личном телеграм-канале.

Сама Безуглая уже прокомментировала ситуацию, заявив, что такое решение мотивировано её открытой критикой руководства ВСУ, а снятие её с должности руководителя подкомитета бессмысленно, так как эти подразделения Рады фактически ни на что не влияют.

В Раде пожаловались на катастрофу с ремонтом подбитых западных систем ПВО
В Раде пожаловались на катастрофу с ремонтом подбитых западных систем ПВО

Напомним, что накануне Безуглая обрушилась с критикой на главкома ВСУ Александра Сырского, обвинив его в том, что он не верит в победу ВСУ над российской армией, а ещё назвав преступником, который собственными руками подрывает боеспособность украинских войск. До этого от неё досталось министру обороны Незалежной Рустему Умерову из-за того, что он допустил фрагментацию на отдельные проекты вверенного ему военного ведомства и не держит на контроле ситуацию в войсках.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров