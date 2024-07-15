Рада "уволила" депутата Безуглую, которая критиковала командование ВСУ

Члены Оборонного комитета Верховной рады проголосовали за снятие народного депутата Марьяны Безуглой с поста руководителя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, также её хотели отстранить от должности заместителя главы комитета национальной безопасности Украины, но это решение было заблокировано в Офисе президента (ОП). Об этом сообщила парламентарий Ирина Геращенко.

"Комитет национальной безопасности, обороны и разведки принял решение об снятии Марьяны Безуглой с поста главы подкомитета по демократическому гражданскому контролю. Спасибо всем членам комитета, которые поддержали это решение. Что касается отзыва Безуглой с должности замглавы комитета, то Офис президента блокирует это решение, и оно не будет вынесено в Верховную раду [на голосование]", — написала Геращенко в личном телеграм-канале.