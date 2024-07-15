Рада "уволила" депутата Безуглую, которая критиковала командование ВСУ
Рада сняла депутата Безуглую с поста главы подкомитета нацбезопасности
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Обложка © wikipedia.org
Члены Оборонного комитета Верховной рады проголосовали за снятие народного депутата Марьяны Безуглой с поста руководителя подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, также её хотели отстранить от должности заместителя главы комитета национальной безопасности Украины, но это решение было заблокировано в Офисе президента (ОП). Об этом сообщила парламентарий Ирина Геращенко.
"Комитет национальной безопасности, обороны и разведки принял решение об снятии Марьяны Безуглой с поста главы подкомитета по демократическому гражданскому контролю. Спасибо всем членам комитета, которые поддержали это решение. Что касается отзыва Безуглой с должности замглавы комитета, то Офис президента блокирует это решение, и оно не будет вынесено в Верховную раду [на голосование]", — написала Геращенко в личном телеграм-канале.
Сама Безуглая уже прокомментировала ситуацию, заявив, что такое решение мотивировано её открытой критикой руководства ВСУ, а снятие её с должности руководителя подкомитета бессмысленно, так как эти подразделения Рады фактически ни на что не влияют.
Напомним, что накануне Безуглая обрушилась с критикой на главкома ВСУ Александра Сырского, обвинив его в том, что он не верит в победу ВСУ над российской армией, а ещё назвав преступником, который собственными руками подрывает боеспособность украинских войск. До этого от неё досталось министру обороны Незалежной Рустему Умерову из-за того, что он допустил фрагментацию на отдельные проекты вверенного ему военного ведомства и не держит на контроле ситуацию в войсках.