ВСУ, наконец, признали потерю Урожайного
Спикер группировки "Хортица" Волошин: ВСУ покинули Урожайное на юге ДНР
Представитель украинской группировки "Хортица" Назар Волошин признал, что украинские войска оставили позиции в посёлке Урожайное.
"В Урожайном отошли на другие позиции", — бегло проговорил он в сводке об обстановке на фронте.
Напомним, что населённый пункт Урожайное в ДНР освободили несколько дней назад. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны России, а вот украинское командование всячески опровергало. На данный момент подразделения "осуществляют его зачистку и разминирование". К слову, сейчас на этом направлении служит Алексей Блиновский, ушедший на СВО добровольцем.
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