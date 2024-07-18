ВСУ, наконец, признали потерю Урожайного

"В Урожайном отошли на другие позиции", — бегло проговорил он в сводке об обстановке на фронте.

Напомним, что населённый пункт Урожайное в ДНР освободили несколько дней назад. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны России, а вот украинское командование всячески опровергало. На данный момент подразделения "осуществляют его зачистку и разминирование". К слову, сейчас на этом направлении служит Алексей Блиновский, ушедший на СВО добровольцем.