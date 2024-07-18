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Регион
18 июля, 11:25

ВСУ, наконец, признали потерю Урожайного

Спикер группировки "Хортица" Волошин: ВСУ покинули Урожайное на юге ДНР

Представитель украинской группировки "Хортица" Назар Волошин признал, что украинские войска оставили позиции в посёлке Урожайное.

"В Урожайном отошли на другие позиции", — бегло проговорил он в сводке об обстановке на фронте.

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Напомним, что населённый пункт Урожайное в ДНР освободили несколько дней назад. Информацию об этом подтвердило Министерство обороны России, а вот украинское командование всячески опровергало. На данный момент подразделения "осуществляют его зачистку и разминирование". К слову, сейчас на этом направлении служит Алексей Блиновский, ушедший на СВО добровольцем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Drop of Light

Алексей Берковиц
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