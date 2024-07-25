Кулеба назвал два условия Киева для переговоров с Россией
Кулеба заявил, что Китай уважает принцип суверенитета и целостности Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба записал видео после встречи с руководителем дипведомства Китая Ван И, где заявил, что Пекин якобы "нерушимо подтвердил своё уважение к принципу суверенитета и целостности Украины". По его словам, это "снимает целый ряд инсинуаций".
Также, утверждает украинский министр, глава МИД КНР согласился, что нужны "не иллюзия мира" и "временные решения", а "справедливый и устойчивый мир". Говоря о позиции Киева по переговорам с Москвой, Кулеба заявил, что Киев "не прогнётся на ультиматумы" и готов к диалогу при соблюдении двух условий: "никаких договорённостей об Украине без Украины" и "полное уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".
Представитель киевского режима добавил, что "почувствовал настроенность Китая на развитие торговли с Украиной и вообще на развитие двусторонних отношений с Украиной".
Напомним, что накануне Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл идёт в унисон с российской позицией, но теперь важны детали этих переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы. В Госдуме же констатировали волнение в "киевских кулуарах" после заявления украинского министра о мирном диалоге.
ТАСС / АР / Stephanie Scarbrough