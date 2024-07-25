Кулеба назвал два условия Киева для переговоров с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба записал видео после встречи с руководителем дипведомства Китая Ван И, где заявил, что Пекин якобы "нерушимо подтвердил своё уважение к принципу суверенитета и целостности Украины". По его словам, это "снимает целый ряд инсинуаций".

Также, утверждает украинский министр, глава МИД КНР согласился, что нужны "не иллюзия мира" и "временные решения", а "справедливый и устойчивый мир". Говоря о позиции Киева по переговорам с Москвой, Кулеба заявил, что Киев "не прогнётся на ультиматумы" и готов к диалогу при соблюдении двух условий: "никаких договорённостей об Украине без Украины" и "полное уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины".