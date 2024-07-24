В Кремле надеются услышать разъяснения слов Кулебы о переговорах

В Кремле не знают, что кроется за заявлениями главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Москвой, и надеются в ближайшее время получить разъяснения на этот счёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст самого господина Кулебы. Но надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим", — сказал представитель Кремля, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.