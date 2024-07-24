В Кремле надеются услышать разъяснения слов Кулебы о переговорах
Песков: Кремль рассчитывает получить разъяснения слов Кулебы о переговорах
В Кремле не знают, что кроется за заявлениями главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к переговорам с Москвой, и надеются в ближайшее время получить разъяснения на этот счёт. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями, мы даже не слышали этих заявлений из уст самого господина Кулебы. Но надеемся, что какие-то разъяснения мы в ближайшее время получим", — сказал представитель Кремля, выступая на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.
Песков подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от мирного процесса и сохраняет свою готовность.
Напомним, что Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл идёт в унисон с российской позицией, но теперь важны детали этих переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы.
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