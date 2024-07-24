"Важны детали": Песков отреагировал на заявление Кулебы о переговорах с РФ
Песков: Россия не отказывалась от переговоров, но важны детали
Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин
Россия не отказывалась от переговоров, однако важны их детали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к диалогу.
"Сам по себе посыл, можно сказать, идёт в унисон с нашей позицией. РФ никогда не отказывалась от переговоров, но важны детали, которые мы пока не знаем. Поэтому дождёмся дальнейших разъяснений", — сказал представитель Кремля.
Напомним, Дмитрий Кулеба посетил Китай для встречи со своим коллегой Ван И. Глава украинского МИД заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, однако они должны быть "направленными на достижение справедливого и прочного мира".