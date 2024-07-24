"Важны детали": Песков отреагировал на заявление Кулебы о переговорах с РФ

Россия не отказывалась от переговоров, однако важны их детали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к диалогу.

"Сам по себе посыл, можно сказать, идёт в унисон с нашей позицией. РФ никогда не отказывалась от переговоров, но важны детали, которые мы пока не знаем. Поэтому дождёмся дальнейших разъяснений", — сказал представитель Кремля.