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24 июля, 10:21

"Важны детали": Песков отреагировал на заявление Кулебы о переговорах с РФ

Песков: Россия не отказывалась от переговоров, но важны детали

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк Фонда Росконгресс / Игорь Родин

Россия не отказывалась от переговоров, однако важны их детали. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к диалогу.

"Сам по себе посыл, можно сказать, идёт в унисон с нашей позицией. РФ никогда не отказывалась от переговоров, но важны детали, которые мы пока не знаем. Поэтому дождёмся дальнейших разъяснений", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, Дмитрий Кулеба посетил Китай для встречи со своим коллегой Ван И. Глава украинского МИД заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, однако они должны быть "направленными на достижение справедливого и прочного мира".

Александр Юнашев
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