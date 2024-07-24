В Госдуме рассказали, при каких условиях РФ пойдёт на переговоры с Украиной

У Украины нет другого выхода, кроме как пойти на переговоры, однако они начнутся только после принятия Западом условий России. Об этом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя слова министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы.

Андрей Картаполов — о желании Украины начать переговоры с Россией. Видео © Life.ru

"Что касается заявления Кулебы... У них всё равно нет другого выхода, и переговоры рано или поздно будут... Просто тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принять условия России. <...> Если им скажут, они пойдут на переговоры", — сказал депутат.