В Госдуме рассказали, при каких условиях РФ пойдёт на переговоры с Украиной
Депутат Картаполов: Переговоры начнутся, когда Запад примет условия России
У Украины нет другого выхода, кроме как пойти на переговоры, однако они начнутся только после принятия Западом условий России. Об этом Life.ru заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя слова министра иностранных дел Незалежной Дмитрия Кулебы.
Андрей Картаполов — о желании Украины начать переговоры с Россией. Видео © Life.ru
"Что касается заявления Кулебы... У них всё равно нет другого выхода, и переговоры рано или поздно будут... Просто тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принять условия России. <...> Если им скажут, они пойдут на переговоры", — сказал депутат.
Парламентарий отметил, что Москва согласится на диалог только тогда, когда украинская сторона зафиксирует наши условия. Другие варианты неприемлемы для РФ.
Напомним, несмотря на традиционно воинственную позицию и указ, запрещающий вести переговоры с Россией, Владимир Зеленский стал заявлять о готовности обсуждать мир с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению главаря киевского режима, платформой для диалога может стать второй "саммит мира". В Кремле считают, что новая позиция Киева лучше войны "до последнего украинца". А сегодня, 24 июля, Дмитрий Кулеба ещё раз заявил о готовности к переговорам с Россией.
Life.ru