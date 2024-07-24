Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией
Глава МИД Украины Кулеба: Киев готов вести переговоры с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / ZUMA
Украина готова вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в беседе с главой МИД Китая Ван И в ходе встречи в Гуанчжоу.
"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", — сказал украинский министр, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Ван И отметил, что урегулирование украинского конфликта должно происходить за столом переговоров. По словам главы внешнеполитического ведомства КНР, кризис на Украине продолжается уже третий год, а риск его распространения увеличивается. Китай всегда твёрдо придерживался продвижения политического урегулирования, пояснил дипломат.
"Китай считает, что урегулирование всех конфликтов должно вернуться за стол переговоров, а урегулирование всех споров всегда должно достигаться по политическим каналам", — приводит слова Ван И официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сказал, что Украина готова обсуждать с президентом России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта, невзирая на действующий указ, который это запрещает. Зеленский предположил, что платформой для такого процесса могло бы стать государство, которое примет второй "мирный саммит". При этом до этого в американской прессе уже указывали на сигналы о том, что Киев готов пойти на переговоры, если они не будут подразумевать безоговорочной капитуляции для Незалежной. Тем временем в Кремле отметили, что новые заявления Зеленского о переговорах лучше войны "до последнего украинца".