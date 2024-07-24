Кулеба заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией

Украина готова вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба в беседе с главой МИД Китая Ван И в ходе встречи в Гуанчжоу.

"Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира", — сказал украинский министр, слова которого привела официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ван И отметил, что урегулирование украинского конфликта должно происходить за столом переговоров. По словам главы внешнеполитического ведомства КНР, кризис на Украине продолжается уже третий год, а риск его распространения увеличивается. Китай всегда твёрдо придерживался продвижения политического урегулирования, пояснил дипломат.