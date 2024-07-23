Зеленский признал необходимость скорейшего завершения конфликта на Украине
Украинский конфликт нужно завершать в ближайшие сроки, заявил Владимир Зеленский на встрече с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. По словам лидера киевского режима, он понимает важность разрешения вопроса мирным урегулированием.
"Я думаю, все мы понимаем, что мы должны закончить войну как можно скорее, конечно", — сказал Зеленский.
Как сообщал Life.ru, Зеленский сказал, что украинская сторона готова обсуждать с главой России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта на Украине, несмотря на действующий указ, который это запрещает. Лидер киевского режима предположил, что платформой для такого процесса могла бы стать страна, которая примет второй "мирный саммит". В России же предположили, что изменение курса политики Киева связано с уходом лидера США Джо Байдена с предвыборной гонки.
Shutterstock / FOTODOM / Review News