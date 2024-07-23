Украинский конфликт нужно завершать в ближайшие сроки, заявил Владимир Зеленский на встрече с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. По словам лидера киевского режима, он понимает важность разрешения вопроса мирным урегулированием.