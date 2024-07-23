Дугин объяснил, почему отказ Байдена от гонки в США запускает крах Зеленского
Философ Дугин: С победой Трампа на выборах в США наступит крах Зеленского
Отказ Джо Байдена от участия в президентской гонке в США — это серьёзная точка изменения в политике страны и мира, рассказал "Царьграду" философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.
"Конечно, в целом США будут проводить определённую линию, стремясь удержать свою уплывающую из рук гегемонию, при любом президенте, при любой администрации. Вот в этом не следует строить себе иллюзий. Потому что у Америки есть своя позиция, есть своя историческая инерция. Они стали ведущей державой в мировом масштабе в XX веке и, конечно, постараются не упустить этой позиции. Хотя это становится с каждым разом всё сложнее и сложнее", — пояснил Дугин.
Снятие Байдена — это, по сути, признание провала политики демократов после Трампа, что страна выбрала не того, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что сложившаяся ситуация — это намного больше, чем отступление либо выход из президентской гонки Байдена. Это крах политики демократов и глобалистов, стоявших за ним. Дугин также предрёк поражение вице-президента США Камалы Харрис в схватке с бывшим главой США Дональдом Трампом.
Дугин обратил внимание, что Владимир Зеленский после победы Трампа станет негативным фактором в политике США, подставившим эту страну и усилившим гегемонию Запада. А это означает конец Зеленского, которому придётся либо бежать, либо сдаваться. В том числе по этой причине он заговорил о мирных переговорах.
Напомним, в разговоре с "Би-би-си" Владимир Зеленский сказал, что украинская сторона готова обсуждать с главой России Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта на Украине, невзирая на действующий указ, который это запрещает. Лидер киевского режима предположил, что платформой для такого процесса могло бы стать государство, которое примет второй "мирный саммит".
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