Дугин объяснил, почему отказ Байдена от гонки в США запускает крах Зеленского

Отказ Джо Байдена от участия в президентской гонке в США — это серьёзная точка изменения в политике страны и мира, рассказал "Царьграду" философ, общественный и политический деятель Александр Дугин.

"Конечно, в целом США будут проводить определённую линию, стремясь удержать свою уплывающую из рук гегемонию, при любом президенте, при любой администрации. Вот в этом не следует строить себе иллюзий. Потому что у Америки есть своя позиция, есть своя историческая инерция. Они стали ведущей державой в мировом масштабе в XX веке и, конечно, постараются не упустить этой позиции. Хотя это становится с каждым разом всё сложнее и сложнее", — пояснил Дугин.

Снятие Байдена — это, по сути, признание провала политики демократов после Трампа, что страна выбрала не того, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что сложившаяся ситуация — это намного больше, чем отступление либо выход из президентской гонки Байдена. Это крах политики демократов и глобалистов, стоявших за ним. Дугин также предрёк поражение вице-президента США Камалы Харрис в схватке с бывшим главой США Дональдом Трампом.

Дугин обратил внимание, что Владимир Зеленский после победы Трампа станет негативным фактором в политике США, подставившим эту страну и усилившим гегемонию Запада. А это означает конец Зеленского, которому придётся либо бежать, либо сдаваться. В том числе по этой причине он заговорил о мирных переговорах.