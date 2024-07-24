Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 12:14

Дали заднюю: МИД Украины объяснил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

Кулеба в Китае заявил, что Киев якобы не видит готовности Москвы к переговорам

МИД Украины объяснил слова министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы о готовности к диалогу с Россией. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время Киев не "не наблюдает готовности" к переговорам с российской стороны.

"Кулеба донёс последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определённом этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но подчеркнул, что такой готовности с российской стороны пока не наблюдается", — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее была информация, что Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В сообщении МИД КНР в цитате украинского министра отмечается, что "переговоры должны быть разумными и предметными, направленными на достижение справедливого и прочного мира".

"Важны детали": Песков отреагировал на заявление Кулебы о переговорах с РФ
"Важны детали": Песков отреагировал на заявление Кулебы о переговорах с РФ
Обложка ©

Telegram / МИД Украины

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Кулеба
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров