Дали заднюю: МИД Украины объяснил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией
Кулеба в Китае заявил, что Киев якобы не видит готовности Москвы к переговорам
МИД Украины объяснил слова министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы о готовности к диалогу с Россией. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время Киев не "не наблюдает готовности" к переговорам с российской стороны.
"Кулеба донёс последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определённом этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но подчеркнул, что такой готовности с российской стороны пока не наблюдается", — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее была информация, что Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В сообщении МИД КНР в цитате украинского министра отмечается, что "переговоры должны быть разумными и предметными, направленными на достижение справедливого и прочного мира".
Telegram / МИД Украины