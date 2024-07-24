Дали заднюю: МИД Украины объяснил слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

МИД Украины объяснил слова министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы о готовности к диалогу с Россией. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время Киев не "не наблюдает готовности" к переговорам с российской стороны.

"Кулеба донёс последовательную позицию Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определённом этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добросовестно, но подчеркнул, что такой готовности с российской стороны пока не наблюдается", — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.