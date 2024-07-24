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24 июля, 13:05

В ГД констатировали волнение в "киевских кулуарах" после слов Кулебы о мирном диалоге

Депутат Белик: Слова Кулебы о переговорах свидетельствуют о волнении в Киеве

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough

Москва уже не раз выражала готовность к переговорам, но Киев сам на законодательном уровне ввёл запрет на такого рода исход конфликта. Так депутат Госдумы Дмитрий Белик отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к диалогу с Россией.

Парламентарий напомнил, что сам Кулеба ранее рассматривал мирное разрешение ситуации на Украине только по "формуле Зеленского".

"То, что Кулеба внезапно качнулся в сторону мирных переговоров, говорит о некоем волнении в кулуарах киевского режима после изменений в Вашингтоне", — отметил Белик в беседе с RT.

Депутат также отметил, что доверять украинской стороне в этом вопросе не стоит, поскольку киевские власти уже неоднократно нарушали договорённости.

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"После сорванных Минских соглашений, стамбульских переговоров верить киевскому режиму — это себя не уважать", — подчеркнул собеседник RT.

Напомним, что Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл идёт в унисон с российской позицией, но теперь важны детали этих переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы.

Алёна Зиновьева
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