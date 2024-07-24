Москва уже не раз выражала готовность к переговорам, но Киев сам на законодательном уровне ввёл запрет на такого рода исход конфликта. Так депутат Госдумы Дмитрий Белик отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности к диалогу с Россией.

Парламентарий напомнил, что сам Кулеба ранее рассматривал мирное разрешение ситуации на Украине только по "формуле Зеленского".

"То, что Кулеба внезапно качнулся в сторону мирных переговоров, говорит о некоем волнении в кулуарах киевского режима после изменений в Вашингтоне", — отметил Белик в беседе с RT.

Депутат также отметил, что доверять украинской стороне в этом вопросе не стоит, поскольку киевские власти уже неоднократно нарушали договорённости.