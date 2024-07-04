Кулеба раскрыл российское оружие, которое не оставляет шансов ВСУ
Кулеба назвал большое количество управляемых бомб одной из причин успеха ВС РФ
Огромное количество планирующих бомб, которыми обладает Россия, не оставляет шанса на организацию украинской обороны. Это признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Главной причиной успеха россиян мы считаем бесчисленные управляемые бомбы," — сказал он в интервью LRT.
А ранее в зоне СВО состоялся "дебют" фугасной авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции. В качестве боевой цели был выбран трёхэтажный дом, используемый как пункт временной дислокации для ВСУ в населённом пункте Липцы. Аналитики считают, что применение таких боеприпасов поставит крест на обороноспособности Украины.
ТАСС/picture alliance / AA/photothek/