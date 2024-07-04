Кулеба раскрыл российское оружие, которое не оставляет шансов ВСУ

Огромное количество планирующих бомб, которыми обладает Россия, не оставляет шанса на организацию украинской обороны. Это признал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Главной причиной успеха россиян мы считаем бесчисленные управляемые бомбы," — сказал он в интервью LRT.