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4 июля, 14:20

Армия России могла впервые применить "Царь-бомбу" по обороняющим Часов Яр частям ВСУ

"Военная хроника": ВС РФ могли впервые применить ФАБ-3000 под Красным Лиманом

Российские войска совершили мощную атаку с применением авиабомбы, предположительно ФАБ-3000, на базу ВСУ под Красным Лиманом. От сильнейшей ударной волны треснул фундамент в соседних постройках. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на аналитиков "Военной хроники".

"В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое. По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000", — говорится в сообщении.

ФАБ-3000 — управляемая авиабомба, уже получившая прозвища "Царь-бомба" или "бомба Судного дня". Предварительно, ВС РФ нанесли удар по территории железнодорожной станции. Военные эксперты отмечают, что в Красном Лимане базируются сразу несколько подразделений противника, которые задействованы в обороне Часова Яра и Тернов. Например, штабы и центральные склады, на которых хранится ракетное и артиллерийское вооружение 18-й бригады НГУ и 93-й ОМБр ВСУ. Вероятно, они и стали целью.

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Ранее было опубликовано видео удара ФАБ-3000 с УПМК по расположению ВСУ в населённом пункте Нью-Йорк в Донейкой Народной Республике. Военкоры сообщили, что целью атаки стал пункт управления первого механизированного батальона 41-й отдельной механизированной бригады украинской армии в той части ДНР, которая пока что не освобождена от подразделений противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fotogenix

Юрий Лысенко
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