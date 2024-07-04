Армия России могла впервые применить "Царь-бомбу" по обороняющим Часов Яр частям ВСУ

Российские войска совершили мощную атаку с применением авиабомбы, предположительно ФАБ-3000, на базу ВСУ под Красным Лиманом. От сильнейшей ударной волны треснул фундамент в соседних постройках. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на аналитиков "Военной хроники".

"В базу ВСУ под Красным Лиманом только что прилетело что-то очень большое. По предварительным данным, в казармы, расположенные в этом районе, мог впервые попасть ФАБ-3000", — говорится в сообщении.

ФАБ-3000 — управляемая авиабомба, уже получившая прозвища "Царь-бомба" или "бомба Судного дня". Предварительно, ВС РФ нанесли удар по территории железнодорожной станции. Военные эксперты отмечают, что в Красном Лимане базируются сразу несколько подразделений противника, которые задействованы в обороне Часова Яра и Тернов. Например, штабы и центральные склады, на которых хранится ракетное и артиллерийское вооружение 18-й бригады НГУ и 93-й ОМБр ВСУ. Вероятно, они и стали целью.