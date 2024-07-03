В ФРГ предрекли перелом на Украине из-за ударов новой русской "супербомбой" по ВСУ

Воздушно-космические силы России начали применять трёхтонные планирующие бомбы ФАБ-3000 М-54 без взрывателей. Они весят 3067 килограммов, а длина боеприпасов составляет 3,3 метра. Новое российское оружие может сильно повлиять на ход конфликта на Украине, пишет немецкое издание Business Insider.





"ВКС России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле. При весе свыше трёх тонн этот боеприпас может оказаться весьма разрушительным для украинских военных. Российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи", — пишет автор статьи.

Там обратили внимание на то, что с помощью М-54 Российская армия ударила по месту сосредоточения ВСУ в Харьковской области на востоке Украины. Аналитики назвали применение этих "супербомб" значительным достижением, которое увеличит разрушительный потенциал непрекращающихся атак России против украинских сил. Боеприпас становится ещё опаснее в связи с тем, что сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, отмечают они.