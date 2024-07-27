"Я их не слушаю, честно говоря": Лавров — про слова Кулебы и Зеленского о переговорах
Лавров сообщил, что не слушает заявления Зеленского о "готовности" к переговорам
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что бессмысленно слушать и придавать значение высказываниям Киева о переговорах с Москвой, так как позиция украинской стороны постоянно меняется. Об этом дипломат сказал журналистам, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что никто не принудит киевский режим сесть за стол переговоров.
"Он [Дмитрий Кулеба] это уже не первый раз говорит, и говорил иногда ещё прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры, Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российским представителями. Я их не слушаю, честно говоря", — пояснил Лавров.
Напомним, 24 июля Дмитрий Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако позже украинский МИД скорректировал слова Кулебы. Вернувшись из Китая, дипломат неожиданно сказал, что Украину всё-таки не получится склонить к переговорам. Российская сторона скептически относится к любым заявлениям из Киева, отмечая, что все решения за Украину принимаются на Западе.