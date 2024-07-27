"Я их не слушаю, честно говоря": Лавров — про слова Кулебы и Зеленского о переговорах

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что бессмысленно слушать и придавать значение высказываниям Киева о переговорах с Москвой, так как позиция украинской стороны постоянно меняется. Об этом дипломат сказал журналистам, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что никто не принудит киевский режим сесть за стол переговоров.

"Он [Дмитрий Кулеба] это уже не первый раз говорит, и говорил иногда ещё прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры, Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российским представителями. Я их не слушаю, честно говоря", — пояснил Лавров.