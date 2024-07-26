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26 июля, 13:15

В Совфеде назвали истинную причину неготовности Киева к переговорам с Москвой

Сенатор Джабаров: Украина не готова к переговорам из-за угрозы киевскому режиму

Неготовность Украины начать мирные переговоры с Россией объясняется тем, что диалог с Москвой создаст угрозу для киевского режима. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

(министра иностранных дел Украины Дмитрия. — Прим. Life.ru) Кулебы семь пятниц на неделе. Сегодня говорит одно, завтра опровергает сам себя, послезавтра третий вариант появляется. Это говорит о том, что Украина к переговорам пока не готова, и это очевидно. Их подталкивают к переговорам, я так понимаю, американские кураторы, но сами они к переговорам пока не готовы", прокомментировал Джабаров в разговоре с "Лентой.ру".

Сенатор объяснил метания украинских властей тем, что крах киевского режима поднимет в обществе немало вопросов об истоках конфликта. Однако у правительственной верхушки не найдётся адекватного объяснения.

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Ранее Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл во многом схож с российской позицией, но также важно учитывать и детали переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы. В Совфеде после этого призвали дипломата не сотрясать воздух.

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Сайт Совета Федерации

Мария Любицкая
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