В Совфеде назвали истинную причину неготовности Киева к переговорам с Москвой
Сенатор Джабаров: Украина не готова к переговорам из-за угрозы киевскому режиму
Неготовность Украины начать мирные переговоры с Россией объясняется тем, что диалог с Москвой создаст угрозу для киевского режима. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"У (министра иностранных дел Украины Дмитрия. — Прим. Life.ru) Кулебы семь пятниц на неделе. Сегодня говорит одно, завтра опровергает сам себя, послезавтра третий вариант появляется. Это говорит о том, что Украина к переговорам пока не готова, и это очевидно. Их подталкивают к переговорам, я так понимаю, американские кураторы, но сами они к переговорам пока не готовы", — прокомментировал Джабаров в разговоре с "Лентой.ру".
Сенатор объяснил метания украинских властей тем, что крах киевского режима поднимет в обществе немало вопросов об истоках конфликта. Однако у правительственной верхушки не найдётся адекватного объяснения.
Ранее Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл во многом схож с российской позицией, но также важно учитывать и детали переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы. В Совфеде после этого призвали дипломата не сотрясать воздух.