В Совфеде назвали истинную причину неготовности Киева к переговорам с Москвой

"У (министра иностранных дел Украины Дмитрия. — Прим. Life.ru) Кулебы семь пятниц на неделе. Сегодня говорит одно, завтра опровергает сам себя, послезавтра третий вариант появляется. Это говорит о том, что Украина к переговорам пока не готова, и это очевидно. Их подталкивают к переговорам, я так понимаю, американские кураторы, но сами они к переговорам пока не готовы", — прокомментировал Джабаров в разговоре с "Лентой.ру".