"Киевские холуи": В Госдуме разнесли ложь Кулебы об итогах переговоров в Китае
Депутат Журавлёв: В Китае оценят, как Кулеба перевирает итоги встречи с Ван И
Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
Вся внешняя политика Киева основана на лжи и фейках, и в КНР оценят, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перевирает итоги встречи со своим китайским коллегой Ван И. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
"В любом случае Киев вообще вряд ли даже пригласят, когда речь пойдёт о дальнейшей судьбе этой недостраны. Обсуждать это нужно с их хозяевами в Вашингтоне, киевские холуи и сами себе запретили вести какие-либо переговоры с Россией", — отметил депутат.
Причём мир с Незалежной можно будет заключить и без подписи нелегитимного Владимира Зеленского, добавил парламентарий. По его словам, капитуляцию сможет принять кто-то из генералов ВСУ.
Напомним, что накануне Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл идёт в унисон с российской позицией, но теперь важны детали этих переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако позже МИД Украины скорректировал слова Кулебы.