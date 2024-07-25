Вся внешняя политика Киева основана на лжи и фейках, и в КНР оценят, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перевирает итоги встречи со своим китайским коллегой Ван И. Об этом в беседе с Life.ru заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

"В любом случае Киев вообще вряд ли даже пригласят, когда речь пойдёт о дальнейшей судьбе этой недостраны. Обсуждать это нужно с их хозяевами в Вашингтоне, киевские холуи и сами себе запретили вести какие-либо переговоры с Россией", — отметил депутат.