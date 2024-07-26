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26 июля, 12:53

В Совфеде призвали Кулебу не сотрясать воздух словами о невозможности переговоров с Россией

Сенатор Климов: Слова Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу — нелепые

Слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о невозможности склонить Киев к мирным переговорам с Россией звучат нелепо. Такое мнение выразил сенатор Андрей Климов.

"Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры", — подчеркнул парламентарий в беседе с газетой "Взгляд".

Климов порекомендовал не рассчитывать на готовность Киева к переговорам после проведения выборов президента США. По словам сенатора, часть внешнеполитических акцентов может сместиться.

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Напомним, 24 июля Дмитрий Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой Ван И заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. В Кремле в ответ на это заявили, что посыл идёт в унисон с российской позицией, но теперь важны детали этих переговоров, о которых РФ пока не знает. Однако МИД Украины скорректировал слова Кулебы. После поездки в Китай дипломат заявил, что Украину не получится склонить к переговорам.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дарья Нарыкова
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