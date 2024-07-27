Белоусов одним звонком в Пентагон сорвал тайную операцию Украины против России

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину 12 июля. Предметом их беседы стало получение российской стороной данных о готовящейся секретной операции Киева против Москвы. В РФ посчитали, что США дали добро на проведение таковой. Об этом сообщает The New York Times.

Белоусов поинтересовался у Остина, обладает ли Пентагон информацией о готовящейся операции и угрозе повышения напряжённости между Москвой и Вашингтоном. Оказалось, что в США были не в курсе подобного и были удивлены такими словами.

Со слов источников NYT, "что бы ни сказал" российский министр, Штаты восприняли это со всей ответственностью. После этого Белый дом связался с Банковой и предостерёг от реализации подобных планов, если таковые имеются. В свою очередь, Ллойд Остин призвал Белоусова не создавать угрозы для американских солдат в Европе на фоне накалённой обстановки на Украине.