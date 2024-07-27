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27 июля, 09:29

Белоусов одним звонком в Пентагон сорвал тайную операцию Украины против России

NYT: Белоусов звонил Остину из-за данных об украинской тайной операции против РФ

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов позвонил шефу Пентагона Ллойду Остину 12 июля. Предметом их беседы стало получение российской стороной данных о готовящейся секретной операции Киева против Москвы. В РФ посчитали, что США дали добро на проведение таковой. Об этом сообщает The New York Times.

Белоусов поинтересовался у Остина, обладает ли Пентагон информацией о готовящейся операции и угрозе повышения напряжённости между Москвой и Вашингтоном. Оказалось, что в США были не в курсе подобного и были удивлены такими словами.

Со слов источников NYT, "что бы ни сказал" российский министр, Штаты восприняли это со всей ответственностью. После этого Белый дом связался с Банковой и предостерёг от реализации подобных планов, если таковые имеются. В свою очередь, Ллойд Остин призвал Белоусова не создавать угрозы для американских солдат в Европе на фоне накалённой обстановки на Украине.

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Контакты между Остином и Белоусовым в последнее время стали происходить чаще. Первые телефонные переговоры между министрами прошли 25 июня по инициативе США. Тогда глава российского военного ведомства предостерёг шефа Пентагона от дальнейшей эскалации из-за поставок оружия Киеву. Вторая беседа состоялась 12 июля. Во время неё Остин подчеркнул важность открытости каналов для связи между РФ и Штатами.

Обложка ©

ТАСС / Савицкий Вадим

Владимир Озеров
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