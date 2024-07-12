Глава Минобороны РФ и шеф Пентагона провели второй разговор за месяц
Ллойд Остин и Андрей Белоусов. Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET, Вадим Савицкий
Глава Пентагона Ллойд Остин в пятницу, 12 июля, провёл телефонный разговор с министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Эта беседа стала уже второй за месяц.
В американском ведомстве отметили, что Остин в разговоре подчеркнул важность сохранения открытыми каналов связи между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, Остин и Белоусов провели первые телефонные переговоры по инициативе американской стороны 25 июня. Центральной темой переговоров стал украинский конфликт. Глава российского военного ведомства предупредил шефа Пентагона об опасности дальнейшей эскалации из-за поставок оружия Киеву.