Белоусову показали подготовку танкистов, операторов дронов и миномётчиков в ЛВО

Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на одном из полигонов Ленинградского военного округа (ЛВО). Глава оборонного ведомства оценил, как ведётся подготовка специалистов по различным военно-учётным специальностям младшего командного состава, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на одном из полигонов Ленинградского военного округа. Видео © Telegram / Минобороны России

Белоусов в ходе поездки ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, управления беспилотниками, стрельбе из миномётов, управлению артиллерийским огнём, различными подразделениями, снайперской подготовке и армейской тактической стрельбе.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными на полигоне ЛВО. Фото © Telegram / Минобороны России

"Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил, что все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учётом особенностей применения противником образцов западного вооружения", — говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны наградил военнослужащих, которые отличились в ходе специальной военной операции (СВО). После предоставления государственных наград Белоусов пообщался с офицерами и военными, которые заключили контракт с МО России.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил награды военнослужащим на базе полигона ЛВО. Фото © Telegram / Минобороны России

Также министр обороны обсудил перспективы формирования окружного учебного центра ЛВО на базе полигона и заслушал рекомендации и вопросы повышения эффективности процессов обучения и обеспечения солдат на СВО.