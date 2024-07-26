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26 июля, 07:52

Белоусову показали подготовку танкистов, операторов дронов и миномётчиков в ЛВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на одном из полигонов Ленинградского военного округа (ЛВО). Глава оборонного ведомства оценил, как ведётся подготовка специалистов по различным военно-учётным специальностям младшего командного состава, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил организацию боевой подготовки на одном из полигонов Ленинградского военного округа. Видео © Telegram / Минобороны России

Белоусов в ходе поездки ознакомился с проведением практических занятий по подготовке танковых экипажей, управления беспилотниками, стрельбе из миномётов, управлению артиллерийским огнём, различными подразделениями, снайперской подготовке и армейской тактической стрельбе.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными на полигоне ЛВО. Фото © Telegram / Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с военными на полигоне ЛВО. Фото © Telegram / Минобороны России

"Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров доложил, что все занятия на полигоне проводятся под руководством опытных инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции, и организованы с учётом особенностей применения противником образцов западного вооружения", — говорится в сообщении.

Кроме того, министр обороны наградил военнослужащих, которые отличились в ходе специальной военной операции (СВО). После предоставления государственных наград Белоусов пообщался с офицерами и военными, которые заключили контракт с МО России.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил награды военнослужащим на базе полигона ЛВО. Фото © Telegram / Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил награды военнослужащим на базе полигона ЛВО. Фото © Telegram / Минобороны России

Также министр обороны обсудил перспективы формирования окружного учебного центра ЛВО на базе полигона и заслушал рекомендации и вопросы повышения эффективности процессов обучения и обеспечения солдат на СВО.

Белоусов обратился к Путину с важным предложением, касающимся бойцов СВО
Белоусов обратился к Путину с важным предложением, касающимся бойцов СВО

А ранее Life.ru рассказывал, что в Вооружённые силы России (ВС) начали поставлять карабины для борьбы с беспилотниками. За месяц в российские войска было поставлено более 700 таких карабинов.

Дарья Нарыкова
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