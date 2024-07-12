Замглавы МО Евкуров: В ВС РФ начали поставлять карабины для борьбы с дронами
Юнус-Бек Евкуров. Обложка © ТАСС / POOL / Михаил Метцель
Минобороны России начало активно поставлять в ВС РФ автоматические и полуавтоматические карабины, призванные помочь бойцам в борьбе с дронами. Об этом заявил замглавы ведомства, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Он подчеркнул, что речь идёт о централизованных больших закупках.
"Если мы берём сейчас на каждую группировку в целом — только за последний месяц поставили более 700 таких современных карабинов, хороших, автоматических и полуавтоматических. Естественно, с каждым днём это всё будет увеличиваться", — сказал Евкуров.
Ранее президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Главной темой стали дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. На мероприятии присутствовал в том числе министр обороны Андрей Белоусов.