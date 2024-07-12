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12 июля, 10:40

Путин обсудил с Совбезом обеспечение ритмичной работы предприятий ОПК

Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Главной темой стала работа предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Путин обсудил с Совбезом обеспечение ритмичной работы предприятий ОПК. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Уважаемые коллеги, обсудим с вами дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятия оборонно-промышленного комплекса", — сказал глава государства.

В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин.

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Матвей Константинов
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