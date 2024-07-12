Путин обсудил с Совбезом обеспечение ритмичной работы предприятий ОПК
Путин по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Главной темой стала работа предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Путин обсудил с Совбезом обеспечение ритмичной работы предприятий ОПК. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Уважаемые коллеги, обсудим с вами дополнительные меры обеспечения ритмичной работы предприятия оборонно-промышленного комплекса", — сказал глава государства.
В совещании приняли участие, в частности, премьер-министр Михаил Мишустин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин.
Ранее Владимир Путин призвал наладить систему отпусков участников спецоперации на Украине. По словам президента, он знает, что проблемы с ней есть, и всё организовано не самым должным образом.