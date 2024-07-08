Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО
Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
В системе отпусков участников спецоперации есть проблемы, её необходимо наладить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с финалистами конкурса "Это у нас семейное".
Путин — о системе отпусков участников спецоперации. Видео © Life
"Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там ещё не все должным образом организовано, но я это знаю, будем работать над этим", — сказал глава государства.
Ранее в ходе встречи Владимир Путин предложил выплачивать российским семьям неиспользованные остатки материнского капитала. Президент считает, что можно начать с десяти тысяч рублей, а "потом посмотрим".