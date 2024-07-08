Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО

В системе отпусков участников спецоперации есть проблемы, её необходимо наладить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с финалистами конкурса "Это у нас семейное".

Путин — о системе отпусков участников спецоперации. Видео © Life

"Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там ещё не все должным образом организовано, но я это знаю, будем работать над этим", — сказал глава государства.