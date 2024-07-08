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8 июля, 13:48

Путин призвал наладить систему отпусков для участников СВО

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

В системе отпусков участников спецоперации есть проблемы, её необходимо наладить. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с финалистами конкурса "Это у нас семейное".

Путин — о системе отпусков участников спецоперации. Видео © Life

"Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там ещё не все должным образом организовано, но я это знаю, будем работать над этим", — сказал глава государства.

Путин назвал укрепление российских семей главным приоритетом для государства
Путин назвал укрепление российских семей главным приоритетом для государства

Ранее в ходе встречи Владимир Путин предложил выплачивать российским семьям неиспользованные остатки материнского капитала. Президент считает, что можно начать с десяти тысяч рублей, а "потом посмотрим".

Матвей Константинов
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