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12 июля, 15:35

Белоусов обратился к Путину с важным предложением, касающимся бойцов СВО

Белоусов призвал обеспечить бойцов СВО медуслугами в местах проведения отпусков

Министр обороны России Андрей Белоусов призвал обеспечить бойцов спецоперации (СВО) и ветеранов боевых действий амбулаторными медуслугами в местах проведения отпуска. Такое обращение он направил президенту РФ Владимиру Путину, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на источники в военных кругах.

Всё дело в том, что в некоторых субъектах, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, отсутствуют военно-медицинские организации Минобороны. У военных нет полиса ОМС, из-за чего они попросту не могут получить необходимую медпомощь, в том числе экстренную, в обычных больницах. Соответственно, новый документ, разработанный оборонным ведомством и Минздравом, позволит военнослужащим в период СВО обращаться в медучреждения в местах их фактического пребывания.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся первый военно-социальный центр для бойцов СВО. Военных, в частности, будут консультировать по вопросам, связанным с обеспечением жильём и медицинскими услугами.


Белоусов напомнил об ответственности за срыв сроков стройки жилья для военных
Белоусов напомнил об ответственности за срыв сроков стройки жилья для военных
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ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Исакова
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