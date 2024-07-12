Белоусов обратился к Путину с важным предложением, касающимся бойцов СВО
Белоусов призвал обеспечить бойцов СВО медуслугами в местах проведения отпусков
Министр обороны России Андрей Белоусов призвал обеспечить бойцов спецоперации (СВО) и ветеранов боевых действий амбулаторными медуслугами в местах проведения отпуска. Такое обращение он направил президенту РФ Владимиру Путину, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на источники в военных кругах.
Всё дело в том, что в некоторых субъектах, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, отсутствуют военно-медицинские организации Минобороны. У военных нет полиса ОМС, из-за чего они попросту не могут получить необходимую медпомощь, в том числе экстренную, в обычных больницах. Соответственно, новый документ, разработанный оборонным ведомством и Минздравом, позволит военнослужащим в период СВО обращаться в медучреждения в местах их фактического пребывания.
Ранее сообщалось, что в Москве открылся первый военно-социальный центр для бойцов СВО. Военных, в частности, будут консультировать по вопросам, связанным с обеспечением жильём и медицинскими услугами.
ТАСС / Алексей Коновалов