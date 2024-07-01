В Москве открылся первый военно-социальный центр МО РФ для бойцов СВО

В Москве начал работу первый военно-социальный центр Минобороны России, в котором участники спецоперации (СВО) смогут получать различные услуги. На церемонии открытия выступила глава фонда "Защитники Отечества" и заместитель главы МО РФ Анна Цивилёва.

"Мы создаём бесшовное взаимодействие между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас, демобилизуется, выходит за периметр Минобороны. На сегодня фонд "Защитники Отечества" получил более 1,4 миллиона обращений и запросов. Из них 70% касается именно действующих военнослужащих. И теперь для этой категории создан целый центр", — приводит ТАСС её слова.

Центр будет помогать не только бойцам СВО, но и другим действующим отечественным военнослужащим. Их, в частности, будут консультировать по вопросам, связанным с обеспечением жильём и медицинскими услугами. Также сотрудники центра будут помогать родственникам бойцов в их розыске. Вместе с тем на территории учреждения открыты отделения банков, в которых военные смогут получить карту "СВОи" — электронное удостоверение ветерана боевых действий.

Как отметила Цивилёва, филиалы военно-социального центра в скором времени будут открыты во всех военных округах нашей страны.