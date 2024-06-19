Цивилёва: "Защитники Отечества" и Минобороны РФ должны работать в единой связке
Анна Цивилёва посетила бойцов СВО в окружном военном госпитале № 301 в Хабаровске. Обложка © Telegram / Анна Цивилёва
Фонд "Защитники Отечества" и Министерство обороны должны работать в связке для улучшения качества социальной поддержки российских военных. Такое мнение выразила заместитель главы МО РФ Анна Цивилёва.
В среду, 19 июня, она опубликовала в телеграм-канале фото со встречи с бойцами специальной военной операции (СВО), которые проходят лечение в госпитале в Хабаровске. Цивилёва вручила военнослужащим государственные и ведомственные награды. Вместе они обсудили проблемы, которые выявляются при оказании медпомощи.
"Будем искать решения в единой связке Министерства обороны Российской Федерации и государственного фонда "Защитники Отечества", чтобы вывести социальную поддержку ребят на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медицинской помощи, реабилитации, протезирования", — написала Цивилёва.
По её словам, необходимо выстроить "бесшовное взаимодействие структур", в том числе для обеспечения реабилитации бойцов после демобилизации. Как подчеркнула Цивилёва, такая преемственность поможет работать намного эффективнее.
Напомним, 17 июня по указу президента РФ Владимира Путина должности в Минобороны России оставили Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Вместо них были назначены Леонид Горнин, Анна Цивилёва и Павел Фрадков. Также глава государства подписал документ, согласно которому у главы военного ведомства может быть 12 заместителей. В Минобороны РФ пояснили, какие обязанности будут исполнять новые заместители.