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Опубликовано 19 июня 2024, 13:45

Цивилёва: "Защитники Отечества" и Минобороны РФ должны работать в единой связке

Анна Цивилёва посетила бойцов СВО в окружном военном госпитале № 301 в Хабаровске. Обложка © Telegram / Анна Цивилёва

Анна Цивилёва посетила бойцов СВО в окружном военном госпитале № 301 в Хабаровске. Обложка © Telegram / Анна Цивилёва

Фонд "Защитники Отечества" и Министерство обороны должны работать в связке для улучшения качества социальной поддержки российских военных. Такое мнение выразила заместитель главы МО РФ Анна Цивилёва.

В среду, 19 июня, она опубликовала в телеграм-канале фото со встречи с бойцами специальной военной операции (СВО), которые проходят лечение в госпитале в Хабаровске. Цивилёва вручила военнослужащим государственные и ведомственные награды. Вместе они обсудили проблемы, которые выявляются при оказании медпомощи.

"Будем искать решения в единой связке Министерства обороны Российской Федерации и государственного фонда "Защитники Отечества", чтобы вывести социальную поддержку ребят на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медицинской помощи, реабилитации, протезирования", — написала Цивилёва.

По её словам, необходимо выстроить "бесшовное взаимодействие структур", в том числе для обеспечения реабилитации бойцов после демобилизации. Как подчеркнула Цивилёва, такая преемственность поможет работать намного эффективнее.

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Напомним, 17 июня по указу президента РФ Владимира Путина должности в Минобороны России оставили Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Вместо них были назначены Леонид Горнин, Анна Цивилёва и Павел Фрадков. Также глава государства подписал документ, согласно которому у главы военного ведомства может быть 12 заместителей. В Минобороны РФ пояснили, какие обязанности будут исполнять новые заместители.

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Никита Осипов
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