Путин уволил четырёх замминистра обороны и сразу же нашёл им замену

Президент России Владимир Путин уволил с должностей заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Об этом сказано в тексте указа главы государства, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент РФ Владимир Путин снял Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Николая Панкова с должностей первого замминистра обороны, замминистра обороны и статс-секретаря — замминистра обороны. Об этом говорится в опубликованном указе.

"Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая, <…> Цаликова Руслана, <…> Татьяну Шевцову", — отмечается в тексте.

Позднее с ними встретился и сам министр обороны Андрей Белоусов. Он выразил им благодарность за годы ответственной работы в ведомстве.

Кроме того, президент подписал указ, который увеличивает количество заместителей министра обороны до 12, в числе которых два первых. Ранее глава Минобороны мог иметь только 11 заместителей.

"Разрешить иметь в Министерстве обороны РФ 12 заместителей министра, в том числе двух первых заместителей министра, одного статс-секретаря – заместителя министра, одного заместителя министра – начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и одного заместителя министра – руководителя аппарата Министерства обороны РФ", — сказано в документе.

Также стало известно, что глава государства назначил первым замминистра обороны Леонида Горнина, а Анну Цивилёву и Павла Фрадкова — заместителями министра. Об этом тоже говорится на сайте официального опубликования правовых актов.