Путин уволил четырёх замминистра обороны и сразу же нашёл им замену
Путин снял Панкова, Цаликова и Шевцову с должностей замминистра обороны
Президент России Владимир Путин уволил с должностей заместителей министра обороны Николая Панкова, Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Об этом сказано в тексте указа главы государства, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин снял Руслана Цаликова, Татьяну Шевцову и Николая Панкова с должностей первого замминистра обороны, замминистра обороны и статс-секретаря — замминистра обороны. Об этом говорится в опубликованном указе.
"Освободить от занимаемой должности: Панкова Николая, <…> Цаликова Руслана, <…> Татьяну Шевцову", — отмечается в тексте.
Позднее с ними встретился и сам министр обороны Андрей Белоусов. Он выразил им благодарность за годы ответственной работы в ведомстве.
Кроме того, президент подписал указ, который увеличивает количество заместителей министра обороны до 12, в числе которых два первых. Ранее глава Минобороны мог иметь только 11 заместителей.
"Разрешить иметь в Министерстве обороны РФ 12 заместителей министра, в том числе двух первых заместителей министра, одного статс-секретаря – заместителя министра, одного заместителя министра – начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ и одного заместителя министра – руководителя аппарата Министерства обороны РФ", — сказано в документе.
Также стало известно, что глава государства назначил первым замминистра обороны Леонида Горнина, а Анну Цивилёву и Павла Фрадкова — заместителями министра. Об этом тоже говорится на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова. Причины такого решения президента не разглашались.
Life.ru