Путин освободил Михаила Попова от должности замсекретаря Совбеза России
Михаил Попов. Обложка © Scrf.gov.ru
Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности России Михаила Попова. Соответствующий указ появился на официальном портале опубликования правовых актов. Причины не указываются.
"Освободить Попова Михаила Михайловича от должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ", — говорится в документе.
Ранее Владимир Путин освободил от должности своего советника Владимира Толстого. Причины также неизвестны.