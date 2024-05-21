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21 мая, 13:11

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента

Владимир Толстой и Владимир Путин, 2019 год. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Владимир Толстой и Владимир Путин, 2019 год. Обложка © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин освободил от должности своего советника Владимира Толстого, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. Причины не указываются.

"Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации", — говорится в документе.

Ранее Толстой занимал должность советника президента РФ по культуре.

Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника
Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника

Life.ru также писал, что Владимир Путин освободил Юрия Садовенко от должности замминистра обороны – руководителя аппарата ведомства. На его место президент назначил Олега Савельева. С 2019 года он был аудитором Счётной палаты России.

Матвей Константинов
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