Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента

Президент России Владимир Путин освободил от должности своего советника Владимира Толстого, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. Причины не указываются.

Life.ru также писал, что Владимир Путин освободил Юрия Садовенко от должности замминистра обороны – руководителя аппарата ведомства. На его место президент назначил Олега Савельева. С 2019 года он был аудитором Счётной палаты России.