Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ
Путин назначил Олега Савельева замминистра — руководителем аппарата Минобороны
Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра обороны — руководителя аппарата министерства Юрия Садовенко. Об этом говорится в опубликованном указе.
Кроме того, уже из следующего указа следует, что на место Садовенко назначен Олег Савельев. Соответствующие указы вступают в силу со дня их подписания — 20 мая. Савельев с 2019 года был аудитором Счётной палаты.
Напомним, также у Минобороны появился новый глава — Андрей Белоусов. Его кандидатуру на данный пост представил Владимир Путин. Выступая в Совете Федерации, новый министр заявил, что готов отдать жизнь ради выполнения задач.