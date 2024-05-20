Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 15:01

Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ

Путин назначил Олега Савельева замминистра — руководителем аппарата Минобороны

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра обороны — руководителя аппарата министерства Юрия Садовенко. Об этом говорится в опубликованном указе.

Кроме того, уже из следующего указа следует, что на место Садовенко назначен Олег Савельев. Соответствующие указы вступают в силу со дня их подписания — 20 мая. Савельев с 2019 года был аудитором Счётной палаты.

В ГД объяснили необходимость назначения Белоусова на пост министра обороны России
В ГД объяснили необходимость назначения Белоусова на пост министра обороны России

Напомним, также у Минобороны появился новый глава — Андрей Белоусов. Его кандидатуру на данный пост представил Владимир Путин. Выступая в Совете Федерации, новый министр заявил, что готов отдать жизнь ради выполнения задач.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров