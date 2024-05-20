Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны РФ

Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра обороны — руководителя аппарата министерства Юрия Садовенко. Об этом говорится в опубликованном указе.

Кроме того, уже из следующего указа следует, что на место Садовенко назначен Олег Савельев. Соответствующие указы вступают в силу со дня их подписания — 20 мая. Савельев с 2019 года был аудитором Счётной палаты.