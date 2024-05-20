Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника
Александра Левицкая. Обложка © TACC / Станислав Красильников
Президент России Владимир Путин освободил от должности своего советника Александру Левицкую. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента РФ", — говорится в документе.
Александре Левицкой 70 лет, в 2004–2007 годах она была замминистра здравоохранения и соцразвития, затем её назначили замминистра экономического развития и торговли — эту должность она занимала до 2013 года. В августе того же года Левицкая стала советником Путина.
Напомним, 14 мая Путин подписал указы о назначении в руководстве Администрации Президента. Из документов, опубликованных на сайте Кремля, следовало, что Левицкая не вошла в список советников лидера страны.