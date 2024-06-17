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17 июня, 14:29

В МО рассказали, какие обязанности будут исполнять новые замминистра обороны

Минобороны: Замминистра Горнин будет отвечать за финансовое обеспечение ВС РФ

После кадровых перестановок в Министерстве обороны России пресс-служба ведомства рассказала о том, какие служебные обязанности будут возложены на новых заместителей министра Павла Фрадкова, Леонида Горнина и Анну Цивилёву.

"В соответствии с распределением полномочий в военном ведомстве в сферу ответственности назначенного на должность Указом Президента Российской Федерации заместителя Министра обороны Российской Федерации Фрадкова Павла Михайловича будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства", — сказано в сообщении ведомства.

По словам представителей ведомства, Фрадков обладает широким опытом по данным направлениям деятельности за счёт предыдущей работы в Росимуществе и в Управлении Делами Президента РФ.

Первым заместителем главы Министерства был назначен Леонид Горнин, который ранее занимал пост первого замминистра финансов и отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа. На нём теперь будет лежать финансовое обеспечение Вооружённых Сил Российской Федерации. Среди его основных задач: повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств.

Анна Цивилёва, которую назначили на должность замминистра обороны, будет курировать вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих. На её плечи также ложится задача модернизации всех связанных с этим процессов в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что она имеет опыт создания и управления деятельностью Фонда "Защитники Отечества", за работу Министерства с которым она также будет нести ответственность.

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Ранее по указу президента России Владимира Путина свои должности в Министерстве обороны РФ оставили замминистры Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. Глава государства также подписал документ, в соответствии с которым глава Минобороны теперь может иметь 12 заместителей.

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Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Владимир Озеров
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