Белоусов в центре управления Сухопутных войск заслушал доклады о СВО 17 июня, 07:20 Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил с проверкой центр управления Сухопутных войск. Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил с проверкой центр управления Сухопутных войск, где ему доложили о положении дел в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России и публикует кадры визита министра.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил с проверкой центр управления Сухопутных войск. Видео © Telegram / Минобороны РФ

"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск (СВ), где заслушал доклады руководящего состава главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями", — говорится в заявлении.

Белоусов также выслушал отчёты о ситуации в зоне СВО, в том числе о работе боевых подразделений и характере действий противника. Кроме того, министру рассказали о том, как обеспечивается безопасность в новых регионах, в частности о деятельности комендантской службы и миротворцев. Белоусову представили доклад и о том, как выполняются потребности войск, в частности, в вооружении и технике.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов провёл встречу с военкорами. Общение проходило в закрытом формате. Стороны обсуждали обстановку в Белгородской и Харьковской областях, убийство бывшего мэра Купянска, поставки нового вооружения, подготовку к применению F-16, саммит в Швейцарии и многое другое. Всего на встрече был 21 человек.

Авторы Татьяна Миссуми