Диалог на равных: Коц раскрыл подробности встречи Белоусова с военкорами

Диалог министра обороны России Андрея Белоусова с военкорами и блогерами проходил на равных. Получился откровенный разговор, в котором не было ограничений, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" военкор Александр Коц.

Встреча проходила в закрытом формате, подробности просили не разглашать, только в общих чертах. Стороны обсуждали обстановку в Белгородской и Харьковской областях, убийство бывшего мэра Купянска, поставки нового вооружения, подготовку к применению F-16, саммит в Швейцарии и многое другое. Всего на встрече был 21 человек, в основном военкоры, бывавшие в зоне боевых действий. Встречу сделали закрытой в том числе потому, что на ней не было запретных тем.

"Причём это зачастую были не сами вопросы, а констатация какой-то болевой точки, которая у нас никак не лечится. То есть мы не спрашивали, что делать, мы констатировали, что вот здесь эта проблема, вот этого в войсках нет, вот тут это несправедливо, надо уравнивать диспропорции и т.д. То есть был совершенно откровенный разговор, в котором не было никаких ограничений. Это был полноценный диалог, диалог на равных", — пояснил Коц.