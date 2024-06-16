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15 июня, 22:25

Диалог на равных: Коц раскрыл подробности встречи Белоусова с военкорами

Военкор Коц: Блогеры поговорили с министром обороны Белоусовым на равных

Встреча с министром обороны России Андреем Белоусовым. Обложка © Telegram / Репортёр Руденко V

Встреча с министром обороны России Андреем Белоусовым. Обложка © Telegram / Репортёр Руденко V

Диалог министра обороны России Андрея Белоусова с военкорами и блогерами проходил на равных. Получился откровенный разговор, в котором не было ограничений, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" военкор Александр Коц.

Встреча проходила в закрытом формате, подробности просили не разглашать, только в общих чертах. Стороны обсуждали обстановку в Белгородской и Харьковской областях, убийство бывшего мэра Купянска, поставки нового вооружения, подготовку к применению F-16, саммит в Швейцарии и многое другое. Всего на встрече был 21 человек, в основном военкоры, бывавшие в зоне боевых действий. Встречу сделали закрытой в том числе потому, что на ней не было запретных тем.

"Причём это зачастую были не сами вопросы, а констатация какой-то болевой точки, которая у нас никак не лечится. То есть мы не спрашивали, что делать, мы констатировали, что вот здесь эта проблема, вот этого в войсках нет, вот тут это несправедливо, надо уравнивать диспропорции и т.д. То есть был совершенно откровенный разговор, в котором не было никаких ограничений. Это был полноценный диалог, диалог на равных", — пояснил Коц.

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А ранее глава МО Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок беспилотников воинским частям. Министр, в частности, призвал упорядочивать и координировать все идущие на фронт поставки во избежание избыточной вариативности изделий.

Анатолий Симоненко
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