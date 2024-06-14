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14 июня, 08:15

Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок войскам БПЛА

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Глава Минобороны Андрей Белоусов и помощник президента РФ Алексей Дюмин провели совместное совещание по вопросам поставок БПЛА воинским частям. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы Министерства обороны.

"В Национальном центре управления обороной России состоялось совместное селекторное совещание помощника президента Алексея Дюмина и министра обороны Андрея Белоусова по вопросам взаимодействия с субъектами страны в части поставок беспилотных летательных аппаратов и обучения их применению", — говорится в сообщении.

Дюмин отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия и координации действий субъектов и регионального бизнеса с Минобороны в сферах разработки и производства БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и разведки и иных высокотехнологичных изделий. В свою очередь Белоусов указал, что российские регионы с начала СВО помогают с поставками и закупками беспилотников, средств РЭБ, колёсной техники, экипировки. На данный момент нужно упорядочивать и координировать все, идущие на фронт, поставки. По мнению министра, это поможет избежать избыточной вариативности изделий на фронте и повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств.

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Ранее Life.ru сообщал, что министр обороны Андрей Белоусов вместе с начальником Генштаба Валерием Герасимовым доложили президенту России Владимиру Путину о ходе спецоперации. Помимо того, стало известно, что Белоусова включили в число постоянных членов Совбеза РФ.

Николай Рюмин
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