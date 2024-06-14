Белоусов и Дюмин провели совещание по вопросам поставок войскам БПЛА

"В Национальном центре управления обороной России состоялось совместное селекторное совещание помощника президента Алексея Дюмина и министра обороны Андрея Белоусова по вопросам взаимодействия с субъектами страны в части поставок беспилотных летательных аппаратов и обучения их применению", — говорится в сообщении.

Дюмин отметил необходимость повышения эффективности взаимодействия и координации действий субъектов и регионального бизнеса с Минобороны в сферах разработки и производства БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и разведки и иных высокотехнологичных изделий. В свою очередь Белоусов указал, что российские регионы с начала СВО помогают с поставками и закупками беспилотников, средств РЭБ, колёсной техники, экипировки. На данный момент нужно упорядочивать и координировать все, идущие на фронт, поставки. По мнению министра, это поможет избежать избыточной вариативности изделий на фронте и повысит эффективность применения поставляемых регионами технических средств.