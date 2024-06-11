Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим героизм участникам СВО
Глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды России — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие — военнослужащим ВС РФ, которые проявили отвагу и героизм, выполняя задачи спецоперации. Церемония награждения проходила в Национальном центре управления обороной РФ, кадры мероприятия опубликовала пресс-служба Минобороны.
Белоусов награждает медалями "Золотая Звезда" героев СВО. Видео © Telegram / Минобороны России
Министр обороны России поздравил российских военных со столь почётными наградами. Также Белоусов выразил им благодарность за образцовое выполнение боевых задач, а ещё пожелал и в будущем добиваться успехов на военном поприще.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что накануне Андрей Белоусов впервые с момента вступления в должность главы МО РФ провёл встречу с военкорами, работающими в зоне СВО. На этом фоне появилось сообщение о том, что впредь такие мероприятия будут проводиться регулярно. По итогам собрания министр дал военным корреспондентам ряд поручений.
Telegram / Минобороны России