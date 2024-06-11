Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим героизм участникам СВО

Министр обороны России поздравил российских военных со столь почётными наградами. Также Белоусов выразил им благодарность за образцовое выполнение боевых задач, а ещё пожелал и в будущем добиваться успехов на военном поприще.

Белоусов восхитился бойцом СВО, которому удалили осколок из сердца, но он попытался встать во время награждения

Белоусов восхитился бойцом СВО, которому удалили осколок из сердца, но он попытался встать во время награждения

Ранее Life.ru рассказывал о том, что накануне Андрей Белоусов впервые с момента вступления в должность главы МО РФ провёл встречу с военкорами, работающими в зоне СВО. На этом фоне появилось сообщение о том, что впредь такие мероприятия будут проводиться регулярно. По итогам собрания министр дал военным корреспондентам ряд поручений.