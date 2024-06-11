ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 15:21

Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" проявившим героизм участникам СВО

Глава Министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды России — медали "Золотая Звезда" и именное огнестрельное оружие — военнослужащим ВС РФ, которые проявили отвагу и героизм, выполняя задачи спецоперации. Церемония награждения проходила в Национальном центре управления обороной РФ, кадры мероприятия опубликовала пресс-служба Минобороны.

Белоусов награждает медалями "Золотая Звезда" героев СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

Министр обороны России поздравил российских военных со столь почётными наградами. Также Белоусов выразил им благодарность за образцовое выполнение боевых задач, а ещё пожелал и в будущем добиваться успехов на военном поприще.

Белоусов восхитился бойцом СВО, которому удалили осколок из сердца, но он попытался встать во время награждения
Белоусов восхитился бойцом СВО, которому удалили осколок из сердца, но он попытался встать во время награждения

Ранее Life.ru рассказывал о том, что накануне Андрей Белоусов впервые с момента вступления в должность главы МО РФ провёл встречу с военкорами, работающими в зоне СВО. На этом фоне появилось сообщение о том, что впредь такие мероприятия будут проводиться регулярно. По итогам собрания министр дал военным корреспондентам ряд поручений.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров