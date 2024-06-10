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10 июня, 13:19

Белоусов восхитился бойцом СВО, которому удалили осколок из сердца, но он попытался встать во время награждения

Белоусов вручил награды бойцам СВО и медикам в госпитале им. Вишневского

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил Центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского, пообщался с его руководством и врачебным составом, а также вручил награды бойцам, которые проходят лечение в учреждении. Видео с церемонии публикует телеканал "Звезда".

В ходе визита главе МО РФ показали возможности уникальной гибридной операционной госпиталя. Благодаря ей за время СВО хирурги провели более 300 успешных операций на сердце. Многие из прооперированных военнослужащих уже вернулись в строй.

"В ходе визита Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим – участникам специальной военной операции. Министр обороны поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего восстановления", — сообщили в ведомстве.

Белоусов вручил награды бойцам СВО и медикам в госпитале им. Вишневского. Видео © Телеканал "Звезда"

Министр восхитился бойцом, который попытался встать во время награждения, хотя четыре дня назад ему удалили осколок из сердца. Как заверили главу МО РФ врачи, пациент уже может ходить и это заслуга профессионалов из ЦВКГ им. Вишневского.

Белоусов вручил государственные и ведомственные награды также военным врачам и медсёстрам, выразив им благодарность за самоотверженный труд, профессионализм и верность воинскому и профессиональному долгу.

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А ранее Life.ru рассказывал о подвиге Героя России Ивана Жарского, который стал известен после публикации ролика с Поклонной горы, где старлей рассказывал посетителям выставки трофейной техники о немецком танке Leopard 2. Военнослужащий скромно отшутился, что получил боевые награды за работу на компьютере. Вскоре к молодому офицеру потянулись толпы фанатов, из-за чего к кавалеру ордена Мужества даже приставили охрану.

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Александра Вишнякова
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