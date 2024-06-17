Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением села Старомайорского в ДНР. Согласно поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой ведомства, во время проведения спецоперации 394-й мотострелковый полк с успехом выполняет боевые задачи на различных сложных направлениях.

"Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, военнослужащие полка освободили населённый пункт Старомайорское", — сообщается в телеграмме.