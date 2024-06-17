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17 июня, 03:07

Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением села Старомайорского в ДНР

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением села Старомайорского в ДНР. Согласно поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой ведомства, во время проведения спецоперации 394-й мотострелковый полк с успехом выполняет боевые задачи на различных сложных направлениях.

"Показывая пример стойкости и упорства в боях с врагом, военнослужащие полка освободили населённый пункт Старомайорское", — сообщается в телеграмме.

ВС РФ освободили населённый пункт Загорное Запорожской области
ВС РФ освободили населённый пункт Загорное Запорожской области

Напомним, об освобождении населённого пункта Старомайорское в ДНР Минобороны РФ сообщило 10 июня. Это произошло благодаря продвижению в глубину обороны ВСУ подразделений группировки войск "Восток".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Анатолий Симоненко
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