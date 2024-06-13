"Свыше миллиона запросов": Глава фонда "Защитники Отечества" рассказала об итогах работы за год

Фонд поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" с момента открытия — 1 июня 2023 года — решил свыше одного миллиона запросов. Об этом сообщила председатель организации Анна Цивилёва.

"Социальные координаторы фонда приняли более 1 миллиона 162 тысяч запросов, удалось решить свыше миллиона из них. По всем направлениям, таким как меры соцподдержки, выплаты, юридическая помощь, подавляющее большинство запросов были решены", — написала она в телеграм-канале.

Цивилёва добавила, что теперь фонд сможет доплачивать за технические средства реабилитации, которые приобретают ветераны СВО по электронному сертификату Соцфонда.

Ранее Life.ru сообщал, что Максим Фадеев написал гимн для фонда "Защитники Отечества". Над текстом песни работал не только именитый продюсер, но и участники СВО. Перед презентацией текста его отправили героям на передовой, которые прочли и внесли свои изменения в композицию.