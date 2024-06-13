"Свыше миллиона запросов": Глава фонда "Защитники Отечества" рассказала об итогах работы за год
Цивилёва: Фонд "Защитники Отечества" решил свыше одного миллиона запросов
Фонд поддержки бойцов специальной военной операции (СВО) "Защитники Отечества" с момента открытия — 1 июня 2023 года — решил свыше одного миллиона запросов. Об этом сообщила председатель организации Анна Цивилёва.
"Социальные координаторы фонда приняли более 1 миллиона 162 тысяч запросов, удалось решить свыше миллиона из них. По всем направлениям, таким как меры соцподдержки, выплаты, юридическая помощь, подавляющее большинство запросов были решены", — написала она в телеграм-канале.
Цивилёва добавила, что теперь фонд сможет доплачивать за технические средства реабилитации, которые приобретают ветераны СВО по электронному сертификату Соцфонда.
Ранее Life.ru сообщал, что Максим Фадеев написал гимн для фонда "Защитники Отечества". Над текстом песни работал не только именитый продюсер, но и участники СВО. Перед презентацией текста его отправили героям на передовой, которые прочли и внесли свои изменения в композицию.
Напомним, фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Указ был подписан 3 апреля 2023 года. Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Организация может доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату.
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