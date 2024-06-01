Путин встретился с главой фонда "Защитники Отечества"

Российский лидер Владимир Путин в субботу, 1 июня, встретился с главой фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой. В беседе с президентом РФ она, в частности, поделилась, как организация поддерживает ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (СВО). Путин подчеркнул, что бойцы должны чувствовать поддержку государства.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилёвой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Важность задач — имеется в виду прежде всего выполнение задач на линии фронта — это, конечно, первоочередные вещи. Но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Нужно всё решать в комплексе", — отметил глава государства в начале встречи.

По словам президента, фонд, где работают порядка 3,5 тысячи сотрудников, активно привлекает к работе бойцов и их близких. Они, как подчеркнул Путин, помогают разбюрократизировать процесс принятия решений. Сотрудники фонда работают с душой и хорошо понимают потребности бойцов, добавил российский лидер.

"Год исполняется уже работе фонда "Защитники Отечества". Хочу поблагодарить вас и всю вашу команду за то, что вы делаете", — сказал глава государства.

В ответ Цивилёва обратила внимание на важность соцподдержки для участников СВО и необходимость координации министерств и ведомств для совершенствования процесса предоставления выплат. Она также рассказала о случаях, когда затягивается выдача удостоверений ветеранов боевых действий. В связи с этим Цивилёва упомянула оформление инвалидности участников боевых действий для тех, кто состоял в частной военной компании или был защитником Донбасса. Путин заявил, что поручит кабмину ускорить работу по соцподдержке ряда категорий участников СВО.

Напомним, ранее Путин встречался с Цивилёвой в начале апреля. Тогда она представила доклад о работе, проделанной с момента создания фонда.