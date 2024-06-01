"Мощь страны. Сыны Побед!" Фадеев написал гимн для фонда "Защитники Отечества"

Продюсер Максим Фадеев написал гимн для фонда поддержки бойцов специальной военной операции "Защитники Отечества". Как уточнили в организации, торжественное произведение композитор сочинил к годовщине начала работы объединения.

Фонд "Защитники Отечества" представил гимн, написанный Максимом Фадеевым. Видео © Telegram / Защитники Отечества

По словам главы фонда Анны Цивилёвой, над словами работал не только Фадеев, но и участники СВО. Первую версию текста отправили бойцам на передовой, которые отредактировали его под себя.

"Наш гимн получился действительно народным, каждое слово в нём очень ценно для нас. Он важен для всей страны: для наших героев, которые сейчас защищают Родину, для ветеранов, которые возвращаются домой с ранениями, для их семей. Все они знают: страна обязательно окружит их заботой и почётом", — приводит слова Цивилёвой пресс-служба фонда.

В припеве поётся об уникальности российских военных, их мужестве и силе: "Таких ребят, как в России, на свете нет. Защита нашей России, сыны Побед. Защита нашей Отчизны, страны сыны. Таких солдат, как в России, не знает мир". Гимн исполнил хор Сретенского монастыря.