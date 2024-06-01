"Мощь страны. Сыны Побед!" Фадеев написал гимн для фонда "Защитники Отечества"
Фонд "Защитники Отечества" представил гимн, написанный Максимом Фадеевым
Продюсер Максим Фадеев написал гимн для фонда поддержки бойцов специальной военной операции "Защитники Отечества". Как уточнили в организации, торжественное произведение композитор сочинил к годовщине начала работы объединения.
Фонд "Защитники Отечества" представил гимн, написанный Максимом Фадеевым. Видео © Telegram / Защитники Отечества
По словам главы фонда Анны Цивилёвой, над словами работал не только Фадеев, но и участники СВО. Первую версию текста отправили бойцам на передовой, которые отредактировали его под себя.
"Наш гимн получился действительно народным, каждое слово в нём очень ценно для нас. Он важен для всей страны: для наших героев, которые сейчас защищают Родину, для ветеранов, которые возвращаются домой с ранениями, для их семей. Все они знают: страна обязательно окружит их заботой и почётом", — приводит слова Цивилёвой пресс-служба фонда.
В припеве поётся об уникальности российских военных, их мужестве и силе: "Таких ребят, как в России, на свете нет. Защита нашей России, сыны Побед. Защита нашей Отчизны, страны сыны. Таких солдат, как в России, не знает мир". Гимн исполнил хор Сретенского монастыря.
Напомним, Фонд "Защитники Отечества" создан по поручению президента РФ Владимира Путина. Указ был подписан 3 апреля 2023 года. Основная цель фонда — персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с переобучением и трудоустройством, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жильё под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Организация может доплачивать за технические средства реабилитации, которые ветераны приобретают по электронному сертификату.
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