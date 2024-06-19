Ветераны СВО из 11 регионов участвуют в Кубке защитников Отечества

IV Межрегиональный кубок защитников Отечества, который проходит с 18-го по 21 июня, собрал в Хабаровском крае около сотни ветеранов из 11 регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Они соревнуются в волейболе сидя, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и армрестлинге. Кроме того, спортсмены-паралимпийцы проведут мастер-классы по нескольким видам спорта и паралимпийские уроки.







"Такие проекты — важная часть широкой системы социализации и адаптации героев СВО. Большое количество обращений в фонд "Защитники Отечества" связано с запросом на участие в спортивных и культурных мероприятиях", — отметила председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.

Организуют данные соревнования фонд "Защитники Отечества", Паралимпийский комитет России, Правительство Хабаровского края и Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Спорт в первую очередь учит дисциплине и выдержке. Инвалидность усложняет процесс занятия спортом, но не закрывает возможности развиваться. Организаторам кубка огромное спасибо за возможность проявить себя, за эмоции, за предвкушение честной борьбы и общения с боевыми товарищами — за настоящий праздник спорта", — говорит ветеран СВО Константин Кузьминский.

После Дальнего Востока кубок переедет в Ставрополь, где он пройдёт с 15-го по 18 августа.